高雄水情仍正常 陳其邁：還有多元水源可用

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）台南水情燈號轉為減壓供水黃燈，水情吃緊，高雄供水仍為正常的藍色燈號。高雄市長陳其邁今天表示，會持續觀察水情，高雄還有再生水、伏流水、地下水等多元開發水資源，可預作準備。

根據水利署網站，台南水情燈號近日轉為減壓供水黃燈，嘉義縣市也呈現水情提醒的綠燈，水情吃緊。但高雄供水仍為正常的藍色燈號。

陳其邁今天上午出席今年高雄市大樹區「大樹苦瓜節」前，接受媒體聯訪被問到高雄水情時說，嘉義、台南明年可能會檢討休耕，但高雄目前沒有，經濟部召開旱災會議，已有密集注意大高雄及台南地區水情。

陳其邁說，目前高雄水情正常，在高雄多元配套開發的水資源裡，還有再生水、伏流水、地下水等水源，可在枯水時使用。另外，在大泉淨水場附近也會再鑿8口深水井，預作準備。

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陳其邁表示，如果水情再持續探底，沒有下雨的話，市府也會在最短的期間啟動應變機制。同時也呼籲大家節約用水，市府會根據水情狀況觀察調整。

陳其邁今天出席「大樹苦瓜節」，行銷當地農產品。他說，大樹農會的重要農產除了玉荷包、鳳梨，還有白玉苦瓜，又甘又甜，煮湯或炒菜兩相宜。民眾到大樹玩，順便帶1、2箱白玉苦瓜回家，是最好的旅遊行程。（編輯：黃世雅）1111204