江聰淵遭淡大認定論文抄襲撤銷碩士 坦言疏失致歉絕無故意

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（中央社記者王朝鈺、高華謙宜蘭26日電）前宜蘭市長江聰淵轉戰參選宜蘭縣長失利，競選期間遭檢舉淡江大學碩士論文抄襲，經校方學倫會審查後，認定論文抄襲撤銷碩士學位。江聰淵表示，接受並尊重審查結果。

淡江大學秘書長劉艾華今天向中央社記者表示，學倫會認定 江聰淵 碩士論文抄襲，已撤銷他的淡江大學國際企業學系商學碩士學位，教務處22日已寄發撤銷論文通知給全國各大專院校和江聰淵，學倫會今天會再寄發結果給檢舉人與江聰淵。

江聰淵透過聲明稿指出，遭檢舉的碩士論文，參考資料來源許多是來自宜蘭縣政府的訪談資料、研究內容，或是索取相關局處資料，集中在關注當時大量陸客來台後的旅遊環境衝擊，及當時蘇花公路安全性不足等問題，也因此催生宜蘭非假日觀光產業的相應對策，在當時均獲得口試委員的審查與認可。

江聰淵說，論文是在民國101年完成，當時並未有比對系統及界定抄襲的具體規範，檢舉者以當時未有的相似性比對軟體，重新檢視後發現有未註明出處的論文來源，而他也親自出席審查說明會表示，內有許多資料來源是採用註腳或頁註的方式列出，因而被相似性比對軟體判定為抄襲。

江聰淵表示，論文中有許多是歷史背景、法規制度、政策發展及眾所周知的基本常識，例如，兩岸關係發展、國內相關法規、蘭陽8景，甚至是觀光客喜好的地方觀光資源，如蔥油餅、礁溪溫泉等名稱，均被列入抄襲比例，顯有不合理。

江聰淵說，碩士研究生尚屬學習階段，對於學術研究訓練也未臻成熟，因此論文或有未盡完善，對於寫作過程疏忽造成瑕疵表達歉意，虛心接受學術上最嚴格的檢驗，也會尊重審查結果，但重申確實絕無故意或抄襲意圖。（編輯：張銘坤）1111226