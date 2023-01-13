新北三鶯大橋改建 主橋1/15起開放通行

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新北市政府新建工程處表示，橋齡逾30年的三鶯大橋自民國107年起展開三鶯大橋改建工程，並分2階段施工；新主橋15日將正式開通，比原定工期提早4個月，將可紓解附近交通壅塞問題。（新北市政府工務局提供）中央社記者高華謙傳真 112年1月13日

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（中央社記者高華謙新北13日電）新北市長侯友宜今天視察三鶯大橋改建工程時指出，新的三鶯大橋主橋將於1月15日正式開通，比原定工期提早4個月，將可紓解附近交通壅塞問題。

新北市政府新建工程處表示，橋齡逾30年的三鶯大橋舊橋是通往鶯歌、三峽的主要幹道，由於原設計未考量機車及人行專用道，導致汽機車與行人混流爭道、擦撞事故頻傳，加上部分橋體老舊，劣化損毀問題嚴重，自民國107年起展開三鶯大橋改建工程，舊橋拆除在原址蓋新橋，並分2階段施工。

新工處指出，第1期的兩側匝道工程已完工，原定今年5月完成的第2期主線工程，提前在1月15日完工通車。

侯友宜表示，三鶯地區是有傳統也有新藝術文化融合的好地方，所以一直規劃三峽、鶯歌成為文創產業園區，未來再搭配即將完工的新北市美術館、三鶯捷運線、三鶯轉運站、環河路匝道口與機車通行路廊等，建構起三鶯文創交通系統，讓三峽與鶯歌蓬勃發展。

新北市政府工務局長祝惠美指出，三鶯大橋主線工程提前完工後，接著將進行最後階段的三鶯大橋兩側機車道、人行兼自行車道以及銜接環河路匝道工程，全案預計今年下半年完工。

新工處表示，主橋開放通行後，會封閉民眾目前通行的兩側匝道，改施作機車專用道及人行兼自行車道，民眾可改由新完工的中央主線通行。（編輯：戴光育）1120113