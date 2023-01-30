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台東海濱好室社宅施工損鄰 縣府要求修繕與督導安全

2023/1/30 12:28（1/30 13:36 更新）
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台東「海濱好室」社會住宅因施工導致周邊住宅受損，縣府30日主動會勘，要求廠商立即補強修繕，檢討施工安全，防止損害擴大並隨時監控鄰房狀況。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月30日
台東「海濱好室」社會住宅因施工導致周邊住宅受損，縣府30日主動會勘，要求廠商立即補強修繕，檢討施工安全，防止損害擴大並隨時監控鄰房狀況。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月30日
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（中央社記者李先鳳台東縣30日電）台東「海濱好室」社會住宅因施工導致周邊住宅受損，縣政府今天主動會勘，要求廠商立即補強修繕並監控周邊鄰宅，避免影響工程進度，縣府也持續督導符合公共安全規範。

由內政部營建署國家住都中心在台東市興建的「海濱好室」社會住宅，111年9月動工，年前在施工過程造成周邊住屋圍牆地板龜裂、水管斷裂等情況，造成周邊住宅住戶不安。

台東縣政府建設處今天上午由副處長蔡勝雄率建管及建管科長前往會勘，與屋主全牧教會牧師錢大鈞一起查看，了解損害狀況，並表達縣長關心之意。

縣府建設處在會勘後指出，確實發生部分鄰房龜裂情形，經協調施工廠商邀請建築師公會進行會勘及安全鑑定，統包商與住戶簽妥修繕同意書盡速完成修繕，縣政府要求廠商立即檢討施工安全，防止損害擴大並隨時監控鄰房狀況。

同時避免影響「海濱好室」社會住宅工程施工進度，營造公司也承諾地下室到地面將進行損壞改善，讓周邊住戶安心。（編輯：李亨山）1120130

#蔡勝雄
#錢大鈞
#台東縣政府建設處
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