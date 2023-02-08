竹縣中小學提早開學客運未獲知 學生上學等無車

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）竹縣中小學因應全中運提早昨天開學，新竹客運未獲訊息仍照寒暑假班次行駛，部分學生上學等無車，7條路線受影響，新竹區監理所表示，5路線明天恢復正常班次，2路線協調中。

新竹縣政府交通旅遊處長戴志君向中央社記者表示，目前已盤點受影響通學路線層面較大的路線，共7條路線，已要求新竹區監理所明天恢復正常班次。

戴志君說，受影響的7條路線包含，5613湖口至榮民講習所、5619新竹到關西、5612與5622新竹至湖口、5643新埔到湖口、5631竹東到八五山、以及5615新竹至大華學院，交旅處也會進行滾動式檢討與調整，維護學生權益。

新竹區監理所向中央社記者表示，在寒暑假期間，新竹客運部分路線班次有實施調整，而新竹地區因應全中運4月舉行，昨天各校提早開學，但客運公司未接獲相關訊息，仍依寒暑假班次行駛。

新竹區監理所說，經協調新竹客運後，已緊急因應調度，其中受影響的5條路線全面恢復正常班次，僅剩5615、5619路線仍在協調中。

新竹縣政府6日發布新聞稿指出，竹縣在4月22日至27日舉辦112年全國中等學校運動會，配合賽事進行，屆時學校將停課，因而將中小學開學日提早為2月7日。（編輯：李錫璋）1120208