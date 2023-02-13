基隆試辦助輪椅乘客搭公車 駕駛員發50元獎勵

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因協助身障者搭車與一般民眾的標準作業程序有非常大差距，基隆市長謝國樑（中）13日在記者會表示，市府將從3月1日起試辦6個月，市公車駕駛員只要服務輪椅乘客搭車，每人次提供駕駛員新台幣50元。中央社記者王朝鈺攝 112年2月13日

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市公車日前發生駕駛員拒載身障者，市府除祭出懲處也規劃獎勵，市長謝國樑今天說，將從3月1日起試辦6個月，市公車駕駛員只要服務輪椅乘客搭車，每人次提供駕駛員50元。

謝國樑在記者會表示，因協助身障者搭車與一般民眾的標準作業程序有非常大差距，市府參照各縣市客運業者做法，將從3月1日起試辦為期6個月，市公車駕駛員只要服務輪椅乘客搭車，每人次提供新台幣50元獎勵。

謝國樑指出，經統計，基隆市公車平均每年服務輪椅乘客1597次，市府絕對會嚴格要求公車駕駛員服務身障者搭車，若試辦情況良好政策會延續，6個月後若有調整會再向外界說明。

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謝國樑表示，市府要打造有愛環境，期盼駕駛員有同理心，服務身障者搭公車程序較為繁瑣，確實要多花點時間和精力，市府酌予提供駕駛員補助和鼓勵，希望駕駛員和身障者在搭車和服務上能更愉快、圓滿。

基隆市公車202路線駕駛員林姓男子，4日晚間6時58分於「衛生福利部基隆醫院」站牌處，見使用電動輪椅的身障民眾等候搭車，以無陪伴者陪同及車上客滿為由拒載，市府9日公布懲處，林男記1大過暫調內勤。（編輯：張銘坤）1120213