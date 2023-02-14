竹縣YouBike站點擴展3鄉鎮 最快4月啟用350輛車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹縣政府14日表示，YouBike站點將擴展至竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉，預計最快4月可啟用3鄉鎮350輛車服務。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣14日電）新竹縣政府今天表示，YouBike站點將擴展至竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉，目前已完成50個站點會勘並陸續施工，預計最快4月可啟用3鄉鎮350輛車服務。

新竹縣政府發新聞稿表示，自去年YouBike進駐竹北市以來，各地鄉親反應熱烈，縣府積極推動擴展站點，經專業評估後邀請里長、鄉鎮市公所及相關單位會勘，預計4月中旬將啟用竹東鎮18站、湖口鄉18站與新豐鄉14站，共計350輛車。

縣府表示，同時也積極與竹北市公所研商合作，將擴大建置竹北地區站點及車輛數，未來竹北市站點初估可達125站，提供至少1100輛以上的YouBike。

新竹縣府交通旅遊處長戴志君表示，大新竹地區民眾對於推出YouBike回響熱烈，111年起陸續於竹北市啟用共51站、440輛車，111年租賃用量達31.8萬人次，平均周轉率達每日每車3.9次。

戴志君表示，公共自行車設站原則以人口熱點作為優先建置條件，依據民眾實際需求及周邊人行道、公園等空間是否足夠，進行設站評估，主要包含大眾運輸節點、學校、住宅區及機關等，解決通勤、通學民眾的交通需求。（編輯：李錫璋）1120214