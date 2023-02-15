苗栗縣111學年度起代理教師全年聘期

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苗栗縣長鍾東錦（右）15日出席三義高中友善校園宣誓活動，宣布為保障代理教師權益、留住優秀師資，自111學年度起提供12個月完整聘期，估計約1155人受惠。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月15日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣長鍾東錦今天參與三義高中友善校園宣示活動，宣布為保障代理教師權益、留住優秀師資，自111學年度起提供12個月完整聘期，估計約有1155名代理教師受惠。

苗栗縣政府教育處指出，往年苗栗縣代理教師聘期，自當年8月1日起，至次年7月1日止，另規定各校得視暑期行政或課務需求，專案通報核准延長聘期至7月31日，容易產生同工不同酬疑慮，更可能導致優良教師流失。

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鍾東錦表示，為確保苗栗縣代理教師權益，達到教學品質不中斷，縣府決定跟進部分縣市給予代理教師12個月完整聘期，並自111學年度起，已聘任在案的代理教師不追溯起聘日，聘期迄日延長至112年7月31日，預計增加縣府人事費支出約新台幣5600萬元，估計1155人受惠。

鍾東錦指出，原本構想是規劃給予中央專案補助及偏遠地區學校代理教師完整1年聘期，但衡酌公平性及考量學生受教權，決定不分地區全數給予，希望藉由完整聘期制度穩定師資，讓教師能專注教學工作，更期盼教育部能提供地方政府補助，共同為教育努力、縮短城鄉差距。（編輯：李錫璋）1120215