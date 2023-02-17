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議員質疑壽山動物園花捐款打造門面 高市府澄清

2023/2/17 15:16
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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄市議員白喬茵今天指控壽山動物園「接受民間善款認養動物，經費卻多用於裝修門面工程」。對此，高雄市觀光局強調，每筆收支專款專用、公開透明，捐款使用不容抹黑。

觀光局新聞稿說明，善款用在動物身上絕非僅新台幣100多萬元，收到民間捐助逾2億元均用於「指定用途」，將認養款項用來「改善動物圈養環境或展場更新」，同時每筆收支都是專款專用、公開透明。

觀光局表示，民間認養用於動物園改建於法有據，捐款資料也都依法上網公告供外界監督。強調善款使用不容抹黑，民眾莫受片面資訊誤導或引起捐款人不必要誤會與困擾。

觀光局指出，市府每年編列動物園維運經費，提供足額的動物飼糧採購及醫療相關經費，讓動物獲得最佳照養品質；來自民間的動物認養小額捐助經費，每年也都妥善規劃用於增加動物額外飼糧、動物展場環境豐富設施等。

觀光局表示，市府102年5月9日訂定「高雄市壽山動物園動物認養辦法」以提升園內動物福祉。相關經費收支情形均依相關法規辦理，並定期於動物園網站上公告動物認養專戶近年收支情形，歡迎捐款人及市民閱覽監督。

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國民黨市議員白喬茵今天透過新聞稿指出，壽山動物園自民國102年起接受民間善心人士捐贈認養動物，目的是加強動物內舍的圈養環境、提升飼料質量，及改善動物生活的展場品質。但壽山動物園於民國110年、111年共募得2億元，但用在改善動物飲食、醫療、環境的金額卻僅區區100萬元，其餘皆拿去做裝修門面工程。

白喬茵批評壽山動物園接受捐贈善款，卻沒有出現在預算書，議會無法得知收支明細和使用狀況，連網路也查不到。直到她最近詢問，觀光局才緊急公布，但細究資料發現，比起動物權益，質疑市府似乎更重視華而不實的門面改造。（編輯：孫承武）1120217

#高雄市觀光局
#白喬茵
#壽山動物園
白喬茵
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