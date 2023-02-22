打造「新竹走走」品牌 推4條旅遊新路線

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新竹縣政府22日舉辦「新竹走走」小旅行宣傳活動，今年打造4條全新路線，將走訪竹北市、峨眉鄉、橫山鄉及五峰鄉。縣長楊文科（右4）表示，竹縣打造「新竹走走」旅遊品牌，將帶領民眾探索竹縣在地好味道。中央社記者郭宣彣攝 112年2月22日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣府打造「新竹走走」旅遊品牌，今天宣布推出4條新路線，分別為竹北、峨眉、橫山及五峰，以在地「味道」為主題，帶領民眾深度旅遊，並體驗當地風味料理。

新竹縣政府舉辦「新竹走走」小旅行宣傳活動，今年打造4條全新路線，將走訪竹北市、峨眉鄉、橫山鄉及五峰鄉。縣長楊文科出席致詞表示，竹縣打造「新竹走走」旅遊品牌，今年以味道開啟一趟旅行為主題，帶領民眾探索竹縣在地好味道。

交通旅遊處長戴志君接受媒體聯訪表示，在「竹北走走」路線是透過走讀方式，親自探訪農村灌溉道路，感受大自然味道；「峨眉走走」路線為前往百年老茶廠，在茶香中體驗客家人奉茶待客之道。

戴志君說，「橫山走走」路線安排有鐵路解謎遊戲，能解鎖內灣支線各站點任務，也品嚐地方風味料理；「五峰走走」路線是前往油羅溪古道路線，感受在柳杉樹林中自然風貌。

新竹縣政府提供新聞資料指出，縣府也安排觀光產業輔導講座，提供輔導諮詢服務，增進業者旅遊服務能力，朝向精緻旅遊方向前進，也帶動竹縣觀光產業發展。（編輯：方沛清）1120222