雲林拔蘿蔔、吃馬鈴薯和焢番薯 回味農村時光
2023/3/4 16:47
（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雲林縣斗南馬鈴薯節、國際台灣胡蘿蔔日、水林番薯節今天同時登場，場場都吸引上千人參加，品嘗馬鈴薯料理、拔蘿蔔、焢番薯，讓大家回味兒時農村時光。
根據雲林縣農業處統計，雲林縣內馬鈴薯栽種面積1200多公頃、番薯種植3600公頃都是全國最多，東勢鄉則是全國胡蘿蔔契作面積、產值全國最高。
為推廣馬鈴薯、番薯和胡蘿蔔，雲林縣斗南鎮公所、水林鄉公所及東勢鄉公所、VDS活力東勢今天舉辦系列活動。
每年3月第一個星期六為國際台灣胡蘿蔔日，東勢鄉公所今天舉辦系列活動，VDS活力東勢開放1公頃的蘿蔔田，吸引逾1萬2000人下田拔彩色蘿蔔，場面壯觀。
雲林縣長張麗善表示，東勢鄉是國內胡蘿蔔3大產地之一，活動現場有很多胡蘿蔔食材料理，透過烹煮或是加工變成非常棒的料理，非常營養、美味又健康，是獲得世界衛生組織（WHO）認證最好最有營養的食材之一。
馬鈴薯節在斗南鎮台一省道旁馬鈴薯田舉辦，現場準備逾1萬份馬鈴薯創意料理，包括炸薯條、炸馬鈴薯冰淇淋等美食讓大家免費品嘗，同時舉辦挖馬鈴薯體驗活動。
水林鄉公所在164線滯洪池對面舉辦2023水林番薯文化季，現場準備超過4000台斤的番薯和500組親子焢窯，讓大家共同回味小時候農村時光。（編輯：黃世雅）1120304
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