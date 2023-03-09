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嘉義瑞里紫藤花開 縣府邀旅客觀賞品茶喝咖啡

2023/3/9 13:52（3/9 20:18 更新）
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嘉義縣文觀局9日舉行記者會宣傳瑞里紫藤花季，局長徐佩鈴（右5）說，2023年紫藤花季賞花期即日起到3月31日，共有32個精選賞花點。中央社記者蔡智明攝 112年3月9日
嘉義縣文觀局9日舉行記者會宣傳瑞里紫藤花季，局長徐佩鈴（右5）說，2023年紫藤花季賞花期即日起到3月31日，共有32個精選賞花點。中央社記者蔡智明攝 112年3月9日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉義縣梅山瑞里紫藤花開了，即日起到3月底是最佳賞花期，文化觀光局今天邀遊客上山賞花品嘗道地的茶餐，入住特色民宿，喝回甘高山茶、高山咖啡，感受專屬嘉義縣的幸福感。

嘉義縣文觀局今天召開記者會，邀請提琴手演奏，浪漫宣傳瑞里紫藤花季；局長徐佩鈴說，今年紫藤花季賞花期即日起到3月31日，共有32個精選賞花點。

徐佩鈴致詞表示，今年首度整合農委會水土保持局南投分局、阿里山風景區管理處等資源，與瑞里社區發展協會、嘉義縣166觀光產業發展協會以及當地業者的力量，連續2個週末舉辦「幼葉林農創市集」、7場次的「166職人領路」免費體驗活動。

徐佩鈴說，遊客賞花之餘還能參與咖啡烘焙體驗、槌染DIY、茶席及揉茶體驗，豐富旅遊回憶，也希望遊客將瑞里特色農產品帶回家。

水土保持局南投分局長陳榮俊指出，瑞里是一個自然生態豐富、氣候舒適的寧靜山村，除了3至4月的紫藤花季及4至5月的螢火蟲季外，全年都能深度體驗在地茶文化。

此外，水土保持局為推廣咖啡產業，透過咖啡莊園改造計畫，在瑞里打造多處具有特色的台灣精品咖啡莊園，並推出咖啡體驗活動，邀請大家來此賞花、品茶、認識台灣咖啡。（編輯：卞金峰）1120309

嘉義縣文觀局9日舉行記者會宣傳瑞里紫藤花季，水土保持局南投分局長陳榮俊（左）出席表示，梅山鄉瑞里社區除了3、4月的紫藤花季及4、5月的螢火蟲季外，全年都能深度體驗在地茶文化。中央社記者蔡智明攝 112年3月9日
嘉義縣文觀局9日舉行記者會宣傳瑞里紫藤花季，水土保持局南投分局長陳榮俊（左）出席表示，梅山鄉瑞里社區除了3、4月的紫藤花季及4、5月的螢火蟲季外，全年都能深度體驗在地茶文化。中央社記者蔡智明攝 112年3月9日
#徐佩鈴
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