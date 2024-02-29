不一樣的畢業禮物 為花蓮偏鄉學子拍下校園回憶

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）一群攝影同好組成的團隊，4年前受邀幫忙花蓮秀林鄉偏鄉學校拍攝畢業照，與師生結下緣分，「畢業暖拍」活動成為團隊與學生們每年的約定，團隊直呼，花蓮的土真的會黏人。

畢業暖拍團隊今天來到佳民國小拍攝，9名畢業生穿著太魯閣族服，興奮指揮著團隊在校園各角落拍照，畢業生李芯菲說，雖然沒有很喜歡拍照，但想要跟同學、老師及學校拍紀念照。

一群學生們興奮地在校園跑上跑下，指定要在曾經種過地瓜的小農田拍照、在咬牙苦練的桌球室拍、跟辦公室的老師們合影，連正在上課的學弟妹也一起入鏡，還突然停下來唱起傳統歌謠，讓攝影師都措手不及。

佳民國小校長游彥中說，過去畢業照都是老師們用簡單的攝影器材，架好腳架後倒數拍下合影，每個畢業生一張團體大合照，有了「畢業暖拍」團隊，讓學生留下更專業的合照及個人照，對很多家境清寒的學生來說，都是很難得的體驗。

主業是保險業的「畢業暖拍」團長陳建文說，因平時喜歡拍照，都會在網路分享作品，4年前三棧國小校長張炳仁邀請他，協助學生拍畢業照，當時想法很簡單，既然都來了就多拍一點，連鄰近景美、佳民國小也一起拍。

陳建文號召攝影同好、好友孫夢平等人組成攝影團隊，所有人的主業都跟攝影無關，每年2、3月敲好時間，團隊就帶著器材從台北開車南下花蓮；畢業典禮當天只要有空，團隊也會下來拍攝。

團隊中唯一的花蓮人孫夢平說，從妝髮、拍照到製作畢業紀念冊，按學校需求提供客製化協助，也會幫學生拍攝證件照。

孫夢平舉例，三棧國小每年都指定要到三棧溪拍攝，團隊們捲起褲管，在河床舉著閃光燈拍照；佳民國小去年只有3名畢業生，就邀家長們一起拍照入鏡。

孫夢平分享，有次拍攝過程，1名二年級女學生跑來拉著她的褲管問：「我畢業的時候你們會幫我拍照嗎」，看著小朋友充滿期待的眼神怎麼忍心拒絕，只能說花蓮的土真的會黏人。

孫夢平說，朋友聽到他們要下鄉拍照，會熱情贊助「畢業禮物」給學生或經費，因此也會發給每名畢業生「助學金」購買升學用品，希望小朋友可以帶著美好的校園回憶，面對未來的挑戰，將來有天能回饋家鄉。（編輯：謝雅竹）1130229