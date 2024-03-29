更多編輯台推薦新聞：
米酵菌酸1895年印尼發現 椰子發酵餅毒死萬人1962年禁產
國際

米酵菌酸1895年印尼發現 椰子發酵餅毒死萬人1962年禁產

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看
生活

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

捷運環狀線到站不停板橋 新北：自動駕駛沒停準確 系統安全機制

2024/3/29 20:04（3/29 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為新北捷運環狀線列車。（中央社檔案照片）
圖為新北捷運環狀線列車。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北29日電）網友說，昨天搭捷運環狀線因停靠站不準確而直接略過板橋站。新北捷運公司說，環狀線採全自動無人駕駛系統，當停車位置超過300公分就會開往下一站，這是系統的安全保護設計。

有網友在社群平台Threads發文表示，捷運環狀線竟因停靠站不準確而直接略過板橋站，「全部人傻眼」，引發討論。有網友留言，「以前就遇過，不是第一次」「之前搭文湖線也這樣過，就是直接不停到下一站」「對要趕高鐵跟火車的人很傷欸」「直接再（等）7分鐘」「隨車員還是很重要」，也有人好奇為何不能倒退。

新北捷運公司說，經調查，往大坪林方向列車昨天下午4時37分停靠環狀線板橋站時，因訊號異常導致車輛越位。

新北捷運公司表示，由於環狀線是全自動無人駕駛系統，當列車停車位置超過300公分時，就會採過站不停方式，開往下一站停靠，這是全自動無人駕駛系統的安全保護設計；而發生過站不停時，捷運公司當天就會派員檢查，進行必要設備調整，也會在例行性保養時檢查停準設備。

新北捷運公司說，新北環狀線每天平均有7000車次停靠月台，從通車至今，每10萬次停靠月台，由初期出現2.82次過站不停，到今年0.49次，這現象已逐漸收斂。（編輯：張銘坤）1130329

延伸閱讀
北捷文湖線列車過3站不停 乘客按緊急對話鈴反映北捷板南線車廂燒焦味 旅客行動電源冒煙環狀線社子區段開工 雙北旅行時間大幅縮短
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.197