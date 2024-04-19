台北建城140週年系列活動起跑 開放千人登北門

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）為慶祝台北建城140週年，台北市文化局籌備系列活動，其中5月23日至29日將開放民眾登上古蹟北門，感受百年來的物換星移，近千個名額今天起開放報名，額滿為止。

台北市文化局今天發布新聞稿表示，台北建城140週年系列活動將由「光映北門夜」光雕秀揭開序幕，4月28日至5月3日的每天晚間7時至9時30分，在北門廣場以絢爛光影呈現台北城的過去與未來。

文化局指出，詢問度最高的「北門登城樓」5月23日至29日登場，屆時將在城門兩側搭建仿城牆鷹架設施，首度開放民眾登上國定古蹟北門的2樓，現場同時策劃「台北城市」及「北門記憶」微型展，讓民眾以不同視野感受台北古今風貌。

文化局說明，登城樓活動今天起開放透過「Accupass活動通」網頁報名，平日一天15梯次、假日一天24梯次，每梯次開放8人同時進入，近千個名額全採線上預約制，參觀時長約15至20分鐘。

文化局提醒，因場地限制，僅能以樓梯登城樓，請民眾報名前評估自身狀況，若遲到須在現場等待其他場次的空位釋出後，才能依序候補，且進入古蹟內部禁止飲食、嚴禁塗鴉等破壞行為，如有蓄意破壞行為將依法辦理。

文化局表示，接下來還有音樂藝術季、台北學、古蹟日、電影中的台北、台北時裝週等主題活動，串連慶祝台北建城140週年。（編輯：林恕暉）1130419