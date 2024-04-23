犯保協會竹縣關懷活動 多元課程溫暖馨生人心胃

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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）犯罪被害人保護協會指出，今天在新竹縣竹東鎮舉辦關懷活動，讓被害人家屬（馨生人）展現多元課程的烹飪手藝成果，彼此品嚐，暖胃也能暖到心，讓馨生人感受如家人般溫暖。

犯罪被害人保護協會今天於新竹縣竹東鎮軟橋里舉辦「HAKKA共下聊，食下晝茶」關懷活動，法務部長蔡清祥、新竹地檢署檢察長張云綺、犯保協會新竹分會主任委員陳進興與前任主委呂柏鏞等人出席，共同關懷馨生人。

陳進興致詞指出，此次關懷活動以客家語「HAKKA」（一起聊天之意）、下午茶為活動主題，並由馨生人主動準備「一人一道菜」，展現各自料理手藝，而新竹分會是最早成立關懷保護據點的分會，其中不少成員參與的時間超過10年。

他表示，見證不少馨生人重新站起來的心路歷程，而馨生人在藉由互動、參加課程中彼此療癒，也把分會據點當成家，對於今天活動讓人感覺溫暖、又感性。

馨生人田錦玉在現場指出，12年前丈夫車禍喪生，她接受新竹分會法律諮詢，後來成為志工，她也看見新到分會的馨生人滿臉鬱卒，她準備鍋物，希望能藉由吃紓壓，若沒吃完也會讓家庭經濟狀況欠佳的馨生人打包帶回。

她表示，想不到暖胃也能暖到心，許多馨生人卸下心防，甚至開始回饋主動準備料理分享，她很感動能幫助更多馨生人走出傷痛。

犯罪被害人保護協會新竹分會指出，馨生人在關懷保護據點能進行多元課程學習，從中打開交友圈，也讓彼此成為復原路上的支持者，撫平心中鬱結傷痛，重拾希望與笑容。（編輯：戴光育）1130423