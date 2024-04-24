民進黨高市黨部主委選舉 陳慧文4/24完成登記

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）民進黨高雄市黨部主委選舉領表登記第3天，繼市議員黃文益登記參選後，今天市議員陳慧文也完成登記。陳慧文強調，自己是代表黨員參選，而非代表任何派系，相信可以得到更多黨員的認同。

民進黨高雄市黨部主委改選22日至26日領表登記，隸屬湧言會的黃文益22日完成登記參選，被視為與正國會友好的陳慧文今天上午也完成登記，成為第2名完成登記的參選人。

陳慧文接受媒體聯訪時說，此次參選是代表黨員，不是代表任何派系，相信可以得到更多黨員、尤其是自主黨員的認同，也符合市長陳其邁期望新主委是能跨派系、扮演溝通平台角色並促進團結的人，「我應該是那位非常適合的人選」。

對於正國會曾表示支持黃文益，陳慧文說，自己一向與各派系友好，這次參選不代表任何派系，她是黨員參選人，不是派系參選人，尊重任何派系的發言。

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對於下屆市長選舉，陳慧文說，如果擔任主委，她一定公平、公正、公開透明辦理初選，選出非常適合代表民進黨的市長候選人，也相信大家是君子之爭，不管是哪個派系的市長參選人，都能遵守黨內相關規定規則。

民進黨高雄市黨部主委選舉，除了黃文益、陳慧文相繼完成登記參選，新潮流的市議員簡煥宗22日也到市黨部領表，當時簡煥宗受訪時說，會找一個好時間辦理登記，「兄弟爬山各自努力」，不過到登記截止前，仍會「保留彈性」。（編輯：黃世雅）1130424