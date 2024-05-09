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無葉檉柳防風林 克服澎湖東北季風與鹽害

2024/5/9 15:54（5/9 16:06 更新）
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澎湖冬季的東北季風嚴重影響作物生長，高雄農改場從30餘種樹種中篩選出耐候性佳的「無葉檉柳」，成功建構農林混植的耕地防風林栽培模式，可降低因強風帶來的折損與鹽害。（農業部高雄農業改良場提供）中央社 113年5月9日
澎湖冬季的東北季風嚴重影響作物生長，高雄農改場從30餘種樹種中篩選出耐候性佳的「無葉檉柳」，成功建構農林混植的耕地防風林栽培模式，可降低因強風帶來的折損與鹽害。（農業部高雄農業改良場提供）中央社 113年5月9日
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（中央社澎湖縣9日電）澎湖冬季的東北季風嚴重影響作物的生長，農業部高雄區農業改良場成功建構農林混植的耕地防風林栽培模式，可大幅降低因強勁季節風帶來植株折損的機械傷害與景觀殺手的鹽害。

高雄區農業改良場發布新聞指出，澎湖冬季的東北季風嚴重影響作物的生長，故該場在多年前即著手從30餘種樹種中篩選出耐候性佳的「無葉檉柳」，成功建構農林混植的耕地防風林栽培模式，可大幅降低因強勁季節風帶來植株折損的機械傷害與景觀殺手的鹽害。

高雄農改場長戴順發表示，檉柳的生長勢強，耐乾旱、耐鹽鹼、耐風、耐瘠，枝幹柔韌不易折枝、可進行強剪使枝條更茂密等特性，為良好的防風樹種，防風效果更勝木麻黃。現場並備有檉柳扦插苗，供農友索取種植，為秋冬枯乾的景觀注入一股活力。

戴順發表示，今年是高雄區農業改良場建場121週年，與澎湖縣政府與農會等單位日前在白沙小赤崁蘆筍田區舉辦「檉柳防風林下作物栽培管理示範觀摩會」，讓近100名農民了解檉柳防風林下種植澎湖特色作物的狀況及未來的輔導願景。（編輯：黃世雅）1130509

農業部高雄區農業改良場日前赴澎湖白沙舉辦「檉柳防風林下作物栽培管理示範觀摩會」，農友呂英昭（前左）講解檉柳及蘆筍的栽培要點。（農業部高雄農業改良場提供）中央社 113年5月9日
農業部高雄區農業改良場日前赴澎湖白沙舉辦「檉柳防風林下作物栽培管理示範觀摩會」，農友呂英昭（前左）講解檉柳及蘆筍的栽培要點。（農業部高雄農業改良場提供）中央社 113年5月9日
#東北季風
#防風林
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