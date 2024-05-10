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曲棍球教練遭控性騷 國手哭訴被環抱、摸胸

2024/5/10 14:29（5/10 14:41 更新）
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高雄市議員鄭孟洳（中）10日陪同一名冰球國手（右2）開記者會，該名球員控訴，教練藉著教學名義從背後環抱自己，甚至出現雙手揉捏胸部的動作，並威脅如果告知家長就會被退隊。中央社記者林巧璉攝 113年5月10日
高雄市議員鄭孟洳（中）10日陪同一名冰球國手（右2）開記者會，該名球員控訴，教練藉著教學名義從背後環抱自己，甚至出現雙手揉捏胸部的動作，並威脅如果告知家長就會被退隊。中央社記者林巧璉攝 113年5月10日
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（中央社記者林巧璉高雄10日電）高雄1名曲棍球教練遭控性騷女球員，1名冰球國手今天控訴，被教練從背後環抱、搓揉胸部並威脅若告訴父母會被退隊。中華民國冰球協會調查至少有4名受害人，但教練否認犯行。

高雄市議員鄭孟洳今天陪同受害人開記者會，受害人哭訴，在中午自主練習時間，教練藉著教學名義從背後環抱自己，甚至出現雙手揉捏胸部的動作。受害人說，自己明確表達不舒服、要告知家長，教練卻以退隊威脅，要求她不能說。

鄭孟洳表示，4月初接獲受害人陳情，這名教練數年前藉教學名義對女性球員有撫摸腰側、胸側，甚至揉捏胸部等肢體性騷擾。教練多次擔任高雄市代表隊、國家代表隊教練，今年又再次成為高雄市女子代表隊教練。

鄭孟洳說，這些女性球員從小開始練球，不少人已是國家代表隊球員，這名受害人今年18歲，5年前遭遇此事時還是未成年，雖有向學校反映，但因教練非校內教練，申訴案後來不了了之，可能導致有更多受害人。

鄭孟洳在記者會上播放其他受害人錄音，一名受害人說，教練會摸她的肚子和腰部，後來手還會停在側胸附近來回摸。另名25歲受害人說，自己當時大約14歲，教練討論事情時就會在自己身上摸來摸去，雖然感覺不舒服但不知道怎麼離開。

中華民國冰球協會秘書長黃意中、人本教育文教基金會校安中心主任張萍、高雄市婦女新知協會常務理事杜海容等今天也出席記者會，聲援受害人。

黃意中說，目前已啟動調查並暫停這名教練的B級冰球教練證，初步調查掌握到至少有4名受害人有類似經驗，但目前教練否認犯行，後續會持續調查、釐清此事。

這名教練在去年曾帶領直排曲棍球青年女子隊在亞錦賽奪冠；據了解，除4名願意出面的受害人外，目前協會已掌握到至少還有6名受害人曾遭這名教練性騷，受害人遍及全台。

張萍表示，受害人相當有勇氣站出來揭露，這名教練目前仍可在外授課，政府針對會與18歲以下兒童接觸到的工作應制定更嚴格的標準，「只看良民證無法真正保護到孩子」。杜海容則呼籲更多受害者出面，婦女新知將提供免費法律服務。（編輯：郭諭儒）1130510

鄭孟洳
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