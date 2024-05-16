議員盼設勞工育樂中心 竹縣府會進行專案研究

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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）勞動黨新竹縣議員羅美文今天質詢說，竹縣至今未有設置勞工育樂中心，縣府應可評估規劃以維護勞工權益，縣府說，對此提案會進行專案研究。

新竹縣議會第20屆第3次定期會，羅美文今天質詢說，目前竹縣未設置勞工育樂中心，為提升勞工權益，縣府可設置勞工育樂中心，滿足勞動教育與工會交流。

羅美文說，勞工育樂中心可提供如教育訓練、休閒、聯誼、集會輔導諮詢及藝能研習等，也能方便廠商進行員工訓練，此外也建議可設置在尖石鄉與五峰鄉，能一起帶動地方觀光。

羅美文表示，另對於勞權教育推動，縣府也應協助進行，讓勞工了解法令才能懂得維護自身權益等，相當重要。

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縣長楊文科表示，竹縣確實未設置勞工育樂中心，目前已請勞工處評估於五峰鄉或尖石鄉等鄉鎮進行規劃，若設置後能讓勞工有場域可開會或辦理活動，也可結合地方促進觀光，對此提案會進行專案研究。

楊文科說，教育局已持續與勞工處合辦勞權教育相關培訓研習，對於勞權教育宣導活動也都在國小、國中及高中進行，至於是否將勞權教育也列入課綱等規劃，會再研議討論。（編輯：張銘坤）1130516