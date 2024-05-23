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北海岸時尚藝術季6/8揭幕 歌仔戲搭服裝秀吸睛

2024/5/23 12:48（5/23 13:01 更新）
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新北市農業局23日舉辦2024北海岸時尚藝術季宣傳記者會，宣告活動6月8日將在富基漁港揭開序幕。中央社記者王鴻國攝 113年5月23日
新北市農業局23日舉辦2024北海岸時尚藝術季宣傳記者會，宣告活動6月8日將在富基漁港揭開序幕。中央社記者王鴻國攝 113年5月23日
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（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市政府農業局今天表示，「北海岸時尚藝術季」將於6月8日在富基漁港揭開序幕。9日將邀請唐美雲歌仔戲團搭配時尚個性服裝秀，開創漁港跨界展演新風潮。

農業局今天舉辦海岸時尚藝術季宣傳記者會，由農業局主任秘書劉淑芬主持，現場展現結合傳統戲曲與當代時尚藝術元素展演活動，場面熱鬧。

農業局表示，「北海岸時尚藝術季」6月8日在富基漁港舉行海洋永續時裝秀，由輔仁大學織品服裝學院青年學子，展現以環保素材設計蘊含海洋意象作品的時尚服裝秀，揭開活動序幕。

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農業局表示，9日特別邀請唐美雲歌仔戲團精彩戲曲演出，以搭配時尚個性服裝秀及特色車展，戲劇演出將跳脫漁港框架，融入漁港風景，氣勢磅礡。特色車隊則和台北市立大學運動藝術學系合作展演。

農業局表示，富基漁市搭配藝術季活動，於6月8日起30日，每週六日及端午連假推出限定假日藝抽入魂的優惠活動，以及舉辦「輔大織品服裝學院時尚展覽」及「藝術家展覽」，邀請大家來享受漁港時尚風情。（編輯：方沛清）1130523

#新北市政府農業局
#劉淑芬
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