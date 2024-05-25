杉原灣免費借救生衣站5/25啟用 夏天玩水更安全

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）推廣水域活動安全，台東縣政府今天啟用杉原灣海水浴場免費借用救生衣站，供民眾借用大人和小朋友款的不同尺寸救生衣，戲水穿著救生衣，更安全保障。

台東縣政府今天上午在台東市郊唯一的戲水海域杉原灣海水浴場，舉辦2場次親海安全體驗，同時宣布下午開始啟用免費借用救生衣站。

台東縣政府交通及觀光發處表示，有別於一般水域安全教育以室內場地為主，今天2場選在杉原灣海域現場宣導，從正確穿著救生衣、查看水域安全告示牌等安全行為開始，讓民眾跟著教練動作，學習掌握水域安全入門眉角，實際感受海邊海浪和風的力量，在海洋中練習水域安全動作和進行SUP立式划槳、獨木舟體驗，享受乘風破浪的樂趣。

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交觀處表示，杉原灣每年4月至9月，每天上午10時到傍晚6時，提供民眾海域安全服務，有專業海域安全巡邏隊在戒護範圍內巡視民眾安全，沙灘設置瞭望台、AED、IRB救生艇、沙灘車等設備，提供借用免費救生衣服務。

交觀處強調，巡邏員戒護範圍是沙灘上2面紅黃旗、海面上橘色浮球圍出的範圍，戒護範圍內民眾可進行沙灘戲水及游泳；戒護範圍外是無動力水域遊憩活動區域，有白色浮球標示無動力器具出入航道，可進行獨木舟、SUP（立式划槳）、無動力小型帆船等，歡迎大家在安全情況下盡情玩水。（編輯：黃世雅）1130525