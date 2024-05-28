88間房僅月賺8萬 台東公教會館委外經營招標

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）擁有88間客房、位於台東市黃金地段的台東公教會館，每個月平均僅淨賺新台幣8萬元，台東縣政府將委外經營，目前暫停營業和公告招標，6月20日決標。

台東縣政府民政處貼出公告，位於南京路上的台東公教會館，自4月1日開始停止營業，整修內部，辦理營運移轉案（OT）。

台東縣政府民政處長林宏義今天接受中央社記者訪問證實，公教會館將委外經營，目前第2次招標，定6月20日決標，日前已經資遣大部分員工，進行盤點和委外經營措施。

縣議員王文怡表示，從去年台東縣政府編列的公教會館預算，淨利是新台幣99萬元，也就是每個月平均才賺約8萬元，位於台東市的黃金地點，為什麼獲利這麼少，難怪沒有業者願意投標，台東縣政府是否應該找出原因。

林宏義表示，今年4月間第1次招標時，有8家業者詢問，但最後沒人投標，這次第2次公告招標，前幾天有業者現場勘查，因此第2次決標應該會有好消息。

台東縣政府民政處表示，台東縣公教會館位於台東市南京路，交通便捷。為7層樓建築，館內1樓設服務台、商務中心及餐廳，2至7樓為客房，總計88間客房。

會館鄰近文化中心藝文表演廳、台東縣立圖書館及南京路休閒廣場，可享受多樣化的活動表演。附近還有鐵道藝術村、麥當勞、水果街、觀光夜市及星巴克咖啡等。

台東公教會館興建於民國74年，當時興建目的因為台東縣幅員遼闊，交通不便，提供公務員和教師到台東縣政府洽公住宿。（編輯：謝雅竹）1130528