端午連假將至 連江縣公布海空疏運狀況

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江6日電）連江縣今天公布7日至11日端午連假前後海空疏運狀況。空運協調加開3班6趟次加班機；海運部分新台馬輪7日晚間基隆往馬祖僅剩坐位、10日晚間馬祖往基隆目前客滿。

連江縣交通旅遊局今天發布公告指出，因應端午期間大量民眾與遊客往返台馬需求，空中交通部分將於7日、10日、11日加開松山南竿航線各1班機，共3班6趟次，目前已開放訂位。另外，7日將於松山機場設置鄉親服務台，提供交通諮詢服務，並掌握疏運情況。

交通旅遊局提醒，依民航局飛航服務總臺疏運期間民用及軍民合用機場天氣預報，7日至9日南北竿機場天氣狀況恐不穩，預估僅中午時刻短暫開場；10至12日預報全日均低於起降標準。

如遇天候異常情況，交旅局將依民航局「機場暫停起降期間旅客疏運緊急應變機制」A、B、C疏運計畫執行。A計畫為協調航空公司加開航班；B計畫為啟動海空聯運機制，協調加開專船疏運；C計畫則為協調國防部派遣軍用運輸機協助。

海運方面，交通旅遊局指出，依交通部中央氣象署台灣近海海象預報資訊，預估7日至11日台馬間海運航班應可正常開航，但因海象隨時變化，是否開航仍須依航班當日上午11時公告為準，請旅客多加注意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

7日至11日間台馬船運訂位狀況，搭乘高峰為7日基隆往馬祖488人、9日馬祖往基隆544人（含夜航）、10日馬祖往基隆584人。至6日下午為止，7日至8日基隆往馬祖新台馬輪、9日馬祖往基隆台馬之星夜航班次僅剩坐位；10日馬祖往基隆新台馬輪客滿。

民眾若需掌握最新馬祖交通動態，可加入連江縣交通旅遊局官方LINE帳號（https://page.line.me/465eqene），或於「馬祖海上交通訂位購票系統」（https://matsuebs.com/）網站查詢。（編輯：李亨山）1130606