全民運動會倒數2個月 屏東街舞大賞邀老少動起來

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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）全民運動會倒數2個月，屏東縣政府今天在縣立體育館舉辦全民運動會第8場系列活動「南國街舞大賞」；除街舞賽事外，也表揚績優樂齡學習中心，邀請全民動起來。

活動由新埤樂齡中心長輩以熱情舞步開場，緊接著是深耕屏東街舞的屏東戰隊，以及世界霹靂舞冠軍B-boy NaNa聯合帶來的快節奏街舞表演，屏東縣長周春米也到場一同跟著節奏動起來。

周春米表示，為增添鄉親對全民運動會參與感，今年1月起每月推出不同活動，皆受到熱烈響應，呼應全民參與的運動精神，邀請全國9至99歲鄉親動起來，一同來參加每月運動會，讓屏東做個熱情主人；距離全民運動會開幕進入倒數2個月，也歡迎全國鄉親好朋友10月26至30日一起踏上屏東土地，展現滿滿運動活力。

屏東縣政府體育發展中心發布新聞稿表示，南國街舞大賞吸引148名街舞好手共襄盛舉，其中不乏有遠自新北、台北與南投選手報名參加，由業界知名老師鈺翔、阿葆及家瑜等擔任評審，預計將頒發新台幣5萬5000元賽事獎金。

體發中心指出，適逢祖父母節，今天活動也舉辦「祖孫展活力 憶童享樂趣」，現場有樂齡學習中心與國小學童一連串動靜態展演，並設置體驗活動及闖關攤位，同時表揚2024年度輔導訪視績優樂齡學習中心，肯定各中心推動終身學習的辛勞與用心。

體發中心提及，為鼓勵民眾熱情參與全民運動，縣府4月起推出全民運動會在屏東系列集章活動，今天在會場除抽出Ipad、Apple TV及Switch等多項大獎外，也宣布9、10月將推出「FUN玩運動博覽會」與「綻放榮光在屏東遊行嘉年華」等活動，歡迎民眾共襄盛舉。（編輯：陳仁華）1130825