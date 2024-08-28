三重台1高架8/31晚間10時起封路灌漿一晚 可望10/2通車

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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市三重區台1線中山高架道路日前發生交通事故造成路面破損，正在搶修，8月31日夜間10時往台北全線封閉，進行修復灌漿作業。市府表示，可望提前10月2日修復通車。

新北市養護工程處今天發布新聞稿指出，8月20日清晨6時左右，一輛運送鋼柱的大型拖板車，在行經台1線高架橋三重區中正北路和重安街口上方時，鋼柱滑落砸破部分路面及護欄。

養工處長鄭立輝表示，原本預估約需2個月修復完成的工期，在各局處相互配合、日夜趕工下，可望提前於10月2日完工，恢復全線通車。

鄭立輝表示，台1線中山高架橋將於8月31日夜間10時至9月1日上午6時進行混凝土澆置作業，為避免路過車輛震動影響施工品質，施工期間台1線中山高架橋往台北方向將全線封閉。

他表示，事故路段下方三重區重安街平面道路（集美街至中正南路），仍持續全線封閉，屆時往台北市忠孝橋方向車輛，請依照現場交維管制引導提前下中華路匝道，並改由集美街、新興路至中正南路通行。（編輯：李錫璋）1130828