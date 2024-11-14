2025將開徵碳費 勞陣籲地方政府助企業轉型

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）2025年將開徵碳費，新北環保局今天表示，邀環境部與學者座談說明碳費制度。台灣勞工陣線協會主任洪敬舒提醒，期待地方政府利用勞資會議，對企業轉型賦予勞工更積極角色。

環保局今天表示，13日與環境部氣候變遷署、國家發展委員會，共同舉辦「碳定價政策推動暨淨零公正轉型座談會」，邀北北基桃的業者探討碳定價對企業與社會的影響。

環保局副局長朱益君表示，碳定價為國際趨勢，市府淨零促轉服務團團長李堅明報告「淨零公正轉型推動策略」，因應碳費對不同產業、勞工、消費者等的衝擊。

氣候變遷署組長周仁申說明碳費制度表示，依現行碳費推動時程，明年起徵、後年申報，環境部陸續為淨零轉型啟動各項配套措施。

台灣勞工陣線協會研究部洪敬舒主任提醒，目前多數公正轉型措施是由政府協助企業轉型，期待地方政府能盤點，利用勞資會議等機制，賦予勞工更積極的角色。

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中華民國全國商業總會理事余建中表示，第一波繳納碳費的企業數量有限，但可能影響供應商及民眾消費能力，進而衝擊中小企業。建議將碳費用來支持教育，協助企業及勞工順利轉型。

中華民國會計師公會全國聯合會秘書長劉興宗說，未來碳費及歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路後，公司將必須同時處理國內碳費、國際碳關稅、盤查清冊等多項數據。全聯會現正積極協助會計師，因應未來的挑戰。（編輯：張銘坤）1131114