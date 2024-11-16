議員批富邦銀獨董回捐規範不清 北市研議明確內容

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（中央社記者劉建邦台北16日電）議員指出，前市長柯文哲任內推薦富邦金控獨立董事曾有回捐酬金等疑慮，且現行規定提到捐贈對象太籠統，質疑規範不清。北市府今天表示，將研議訂定明確回捐規範等內容。

台北市政府持有富邦金控股權約13%，民進黨台北市議員許淑華曾指出，調資料發現，北市府推薦富邦金控及旗下子公司獨立董事共9席，任期3年。

她說，依台北市政府投資富邦金融控股公司推薦獨立董事遴選作業要點規定，獨立董事月支領為新台幣15萬元報酬及3萬元車馬費，並支領盈餘分配及其他酬金，初估每名獨董3年任期，本薪加獎金可能達近千萬元。

許淑華表示，依同要點規定，除報酬及車馬費，獨立董事其餘支領盈餘分配及其他酬金，每年12月底前應全部捐贈北市府或慈善機構等團體，不能捐贈與獨董有利益關係機構或團體。

她說，先前媒體報導北市府推薦富邦金控獨立董事回捐酬金疑違反規定，向市府調資料卻遭拒，質疑是要規避議員監督，要求提供前市府任內推派獨董捐贈明細等資料。

國民黨北市議員張斯綱也曾指出，調資料發現前市長柯文哲任內推薦富邦金控獨立董事共18人，捐贈金額約9000餘萬元，因目前規定捐贈對象太籠統，若獨立董事刻意捐給熟絡基金會，看似捐給公益，但外界恐無法得知其實與市府有關。

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他說，針對市府規定捐贈對象應以更明確內容做出規範，如董監事酬金須捐給市府社會局、教育局等專戶或與市府有關基金會，才可避免衍生問題且被操作成政治議題。

北市府表示，財政局都有掌握富邦金控獨立董事捐款，法務局和財政局後續將討論研議更明確回捐規範，預定年底前有初步結果。至於捐贈明細是否可上網公開，依法涉及捐贈對象個資，但議員建議部分仍會參酌。（編輯：方沛清）1131116