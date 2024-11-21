遭控放任職場霸凌 北市社會局：接獲申訴已介入

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市社會局某基層主管遭控涉職場霸凌長達3年，單位主管知悉卻放任狀況惡化。台北市社會局今天表示，已接獲申訴並啟動關懷小組，將先了解當事人需求以進行後續協助。

多家媒體今天收到一封「求救信」，指台北市社會局一名基層主管因業務量過大，時常情緒失控，大聲咆哮、怒罵及貶低員工，形同職場霸凌，導致辦公室內氣氛低迷還常傳出啜泣聲，許多剛考上分發來的公務員到職未滿3個月就受不了離職。

信中寫到，單位同事自嘲上班如參加喪禮，都穿黑色衣服，也有人說上班如「地獄」，而單位主管知悉已至少3年，卻放任狀況持續惡化，沒有調整業務內容及調度人力，或給予這名基層主管適當輔導，還營造科室內部惡性鬥爭環境，讓基層員工長期超時工作、感到極大壓力及挫折感，且孤立無援。

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投訴者說，社會局作為社會福利的捍衛者，卻連員工的基本權益都不願意照顧，種種政績都來自公務員的血汗，為了不要再有下一名因霸凌而死的公務員，希望社會各界能共同監督，協助公部門改變不友善的職場文化。

台北市社會局透過新聞稿回應，日前接獲員工申訴相關情事後，局長姚淑文立即指示關懷小組介入，已依當事人意願約妥時間會談，了解需求以進行後續協助，也開始針對業務及人力分配情形進行研議。（編輯：蕭博文）1131121