議員質疑中工挖歪捷運隧道影響民宅 北市捷運局澄清

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北28日電）北市議員簡舒培質疑中華工程興建捷運信義線東延段潛盾隧道挖歪，捷運局還幫忙護航；捷運局澄清指出，未停工、未影響施工要徑，當然也無核給展延工期天數。

民進黨台北市議員簡舒培今天透過臉書（Facebook）表示，中華工程自2002年至今承接北市府7標案，總預算金額為新台幣576億元、契約總價480億元，但新北環狀線今年4月因地震發生位移，魚果市場改建也涉圖利。

簡舒培表示，接續捷運信義線象山站尾軌向東延伸的捷運信義線東延段，2016年招標給中工及營造公司聯合承攬，經7次契約變更，契約總價達50億元。東延段有4座潛盾隧道工程，包含西側上下行隧道由R05至R03車站，穿越34戶民宅，東側上下行隧道由R03至尾軌，穿越87戶民宅。

簡舒培指出，疑施工品質低劣，東側隧道竟挖歪發生偏移，導致隧道修正後偏移里程共222公尺，最大偏移約18公分，民宅下方最大偏移11公分，超出契約容許誤差的10公分，更影響46戶民宅，捷運局卻無法開罰中工，沒究責還幫忙延長工期。

簡舒培要求捷運局針對潛盾隧道挖歪，研擬標準處理程序與懲罰機制，並找第三方公正單位調查，釐清東延段隧道偏移是否為工期展延重要原因，若確認是中工的人為疏失造成延宕，應開罰。

捷運局回應，信義線東延段工程開工後，除勞動法令修法、疫情、缺工缺料等不利因素影響，因工區緊鄰台北盆地邊緣，地質變化劇烈，面對淺層土壤軟弱、深層岩盤堅硬的特殊地質條件，無法於原訂期程2024年完成。

捷運局表示，經函報行政院修正期程，行政院2023年9月審查核准調整至2025年12月實質完工，計畫期程至2027年。

捷運局二工處說明，廠商申請工期展延，均依契約規定，經嚴謹審查確認才會同意，施工廠商提送工期展延因素並無隧道偏移項目。

二工處表示，施工廠商在信義線東延段東側下行線隧道鑽掘過程中，經定期測量資料比對發現偏差後，檢視發現起因於掘進軟體掘進半徑設定錯誤導致線形偏移，當即修正參數回復正常。

二工處指出，後續施工採儘可能貼合隧道設計線形方式逐步調整，並於工地工作檢討會議錄案列管，待隧道貫通完成竣工測量後評估處理方案，隧道線形的偏移因超過10公分的容許誤差至18公分，廠商即依契約相關規定提送補救措施，並立即做後續施工修正處理，經確認不影響列車通行安全、符合契約需求後解除列管。

二工處指出，追蹤期間無停工，也未影響施工要徑，當然也無核給展延工期天數。

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二工處進一步說明，捷運信義線東延段共4條隧道，其中有3條隧道（西側下行線、東側上行線及東側下行線）涉及穿越鄰房，施工過程有1條隧道（東側下行線）發生偏差，該範圍共計穿越46戶，均為原本即需穿越的建物，未因施工偏差造成額外新增穿越戶數。

二工處指出，施工技術規範已列有補救機制，也就是若依測量結果顯示隧道剖面或線形超過容許誤差，施工廠商提送補救計畫書審核，另補救措施費用由施工廠商自行負擔。（編輯：蕭博文）1131128