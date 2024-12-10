屏東男養鸚鵡噪音擾鄰遭罰 地院駁回撤銷請求

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（中央社記者黃郁菁屏東縣10日電）屏東市鄭姓男子在透天厝飼養多隻鸚鵡，今年8月遭鄰居檢舉製造噪音。警方依社會秩序維護法裁罰新台幣2000元罰鍰，鄭男不服請求撤銷原處分，遭屏東地方法院駁回。

鄭男今天告訴媒體，已繳交罰款並移走大部分鸚鵡，目前僅留下2隻飼養。

屏東地院新聞稿表示，鄭姓男子以噪音無持續製造、已加強隔音設備及噪音須依環保局管制標準鑑定等理由，請求撤銷原處分。然而社會秩序維護法所稱噪音，是指噪音管制法令規定之管制標準以外，不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧聲音。

屏東地院指出，鄭男於警詢時坦承飼養約10對鸚鵡；檢舉人指述鸚鵡幾乎每天早上5時即開始慘叫，因此去看精神科吃藥，故報案希望能夠恢復安寧。縱使鄭男已加裝隔音設備，仍不足以避免產生噪音妨害公眾安寧。原處分於法並無不合，駁回請求、不得抗告。

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屏東縣政府警察局屏東分局表示，今年8月接獲檢舉，屏東市信義路段有住戶於透天厝飼養的鸚鵡頻繁發出叫聲，影響日常生活。員警實地訪查，並查訪周邊鄰居，認定鸚鵡叫聲確實影響一般民眾日常生活，已達妨害安寧程度，遂依社會秩序維護法製造噪音妨害公眾安寧裁罰2000元。

蔡姓獸醫師告訴中央社記者，大型鸚鵡智商較高，如果經常持續大聲鳴叫，飼主應注意鳥是否有身體不適導致躁動不安；如排除健康問題，應考量飼養環境是否太過單調無法滿足鸚鵡心理需求，可提供玩具轉移鸚鵡注意力，看能否改善大叫狀況。另外也可加強飼養環境遮光，如加裝遮光窗簾，等一般作息時間例如8時後再拉開窗簾，調整鸚鵡作息使其不要過早醒來鳴叫擾鄰。（編輯：謝雅竹）1131210