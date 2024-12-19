北市公車駕駛擬加薪8千、修車員加6千元 票價不變

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（中央社記者劉建邦台北19日電）北市議會交通委員會今天審議交通局預算。公運處報告，司機及修車員等將加薪，運價擬調漲，票價不變。委員會初審通過，對加薪設附帶決議，要求定期提供報告，大會通過就施行。

台北市議會交通委員會下午審議台北市交通局等單位預算，包含由交通局提案「113年北市聯營公車營運成本檢討暨運價調整報告」。公共運輸處長李昆振報告提到，10月1日開放業者提報運價，經初審通過後，擬定相關人員可加薪。

李昆振舉例，如公車駕駛員加薪新台幣8000元、修理技術員加薪6000元、業務及管理員加薪4000元。駕駛長薪資平均值從6.2萬元提高到7.6萬元，加班費達7647元。

他指出，針對公車成本，油價調整從每公升26.95元調整到27.4元，因應設備調整，如驗票機等會納入運價。業者當初提報運價經核算後，調整為25餘元，調幅為1.8407元。

此外，針對票價，李昆振表示，仍維持全票15元、學生軍警票12元、兒童票8元，至於票價差額預算約增7.3億元，由市府編預算補貼。

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他說，同時會要求公車業者具體提升服務品質、軟硬體更新、解決拖班等問題，並成立公車學院及增加駕駛員等訓練。

北市議會交通委員會討論後針對公車員工加薪提附帶決議，內容為應保障4類員工加薪應，並以行車員8000元、修車員6000元、業務及管理員4000元為原則，後續要建立合理薪資調整及升遷制度，確保員工有合理薪資待遇。此提案通過委員會初審，將送大會討論，經大會通過後就施行。（編輯：方沛清）1131219