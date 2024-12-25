修法出售聯開宅遭質疑 北市捷運局：聯開宅非社宅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北25日電）台北捷運局今天表示，此次修正自治條例，未刪除須經議會同意條文，且對出售低於1億元捷運聯開宅是建議方案，仍要經議會討論。市長蔣萬安要捷運局加強與議會溝通。

OURs都市改革組織、社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會及民進黨、台灣民眾黨、社會民主黨等多名議員今天在議會召開「守護市民資產、反對捷運聯開宅拋售」記者會，質疑市府提案修正自治條例是賤賣市產且規避議會監督。

台北捷運工程局對此發布新聞資料指出，針對民團提出反對捷運聯開宅拋售議題，為有效推動興建大眾捷運系統，中央核定捷運建設財務計畫須以土地開發效益作為自償財源之一。

捷運局表示，依大眾捷運系統土地開發基金收支保管及運用自治條例，基金用途之一為興建大眾捷運系統的支出，並透過捷運土地開發分回的聯開宅，以其處分收益須挹注捷運系統建設計畫所需財源，所以聯開宅租售有政策目的，無法當社會住宅使用。

捷運局指出，目前已通車捷運路網待償還自償性經費約 新台幣349.63億元，每年利息約6.94億元；興建中捷運路網，如信義線東延段工程自償性經費64.19億元（預估民國115年通車），萬大線第一期工程自償性經費223.16億元（預估117年通車），將增加287.35億元。

因此，市府自償性經費未償債務達636.98億元，後續有南北環、東環等路線，導致自償性經費債務增加。

捷運局表示，統計管理聯開宅共2083戶，初步評估大部分聯開宅租金收益率，低於自償性經費借貸利率，代表租金收入無法償還舉債利息，才規劃出售部分收益較低的聯開宅，以降低自償性經費債務。

捷運局指出，此次修正「台北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例」第5條，未刪除須經議會同意條文，僅提到符合一定條件聯開宅，授權市府自行處分，並送議會備查，且相關評估條件的目標是要處理收益率偏低的聯開宅，至於單一戶總值低於1億元是建議方案，仍需經議會法規委員會討論後才辦理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

捷運局表示，修法後出租的聯開宅將逐年等租期屆滿後，才進行處分，以保障承租戶權益，對於辦理公有不動產處分前，也會委請不動產估價師依市場行情估價，並提報市府市有財產審議委員會審議訂定標售底價，並採公開標售，不會賤賣市產或炒作房價。

蔣萬安上午出席活動時回應，北市正積極興建捷運，而捷運聯開宅收益最重要是回到捷運興建經費需求，捷運局政策須考量興建捷運的永續財務，並納入市民居住需求等通盤考量，會要捷運局加強對議會溝通說明。（編輯：張銘坤）1131225