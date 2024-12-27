議員提刪除訪查中國在台人士預算 北市警允不再編

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（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市警察局為清查中國在台人士的違法案及蒐集情資，每年編20萬元訪查費，藍營議員認為預算不合時宜要求刪除。北市警局今天表示，尊重議員意見，將刪除且不再編列此預算。

國民黨台北市議員柳采葳以資料指出，北市警局自民國82年起，每年皆編列新台幣20萬元「大陸來台人士訪查工作費」預算，讓員警發掘涉不法在台灣的中國大陸人士。

她說，北市警局為避免中國大陸人士來台從事與目的不符活動或違法事宜，以家戶訪查或建立諮詢人員，發掘可能涉不法的來台定居中國大陸人士，「包含短期來台求學的陸生及駐台陸媒等」。

柳采葳表示，因近年來台的中國大陸人士變少，但北市警局對此筆經費卻已30年未調整，加上警局查緝中國大陸在台人士違法案，自111年起每年約200餘件，最多為違反詐欺、竊盜，涉及兩岸人民關係條例僅6件，包含偷渡2件、逾期居留4件。

她說，市警局今年編列20萬元預算查緝中國大陸在台人士的違法案，至今僅查獲289件，且如涉犯詐欺、竊盜罪，只要透過警政系統比對後就可查出犯罪紀錄，根本不需特別編列此筆預算。

柳采葳指出，警方查緝非法不應分國籍，如其他在台的外籍人士犯罪數，也不少於中國大陸人士，經統計，在台北市犯法最多包含越南、印尼、美國、菲律賓等外籍人士，涉及違反竊盜、公共危險、傷害、毒品等罪嫌。

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她說，此筆預算在台北市議會警衛生政委員會審查時就要求設但書，但經委員會討論，共同決議刪除此筆20萬元預算。台北市警察局回應，尊重議員意見，後續將不會再編列此筆預算。

警方指出，「大陸來台人士訪查工作費」是自82年起每年編列20萬元預算，發放給各警察單位清查中國大陸人士在台違法違規案及注蒐相關情資的費用。近年查獲中國大陸在台人士違法違規樣態，前3名依序為詐欺、竊盜、傷害，會持續查緝違法，維護北市治安。（編輯：李錫璋）1131227