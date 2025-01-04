加水站禁量子、活礦泉等字樣 最重開罰400萬元

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東境內有101台水站，衛生局提醒業者，禁止張貼或寫上「能量、活礦泉、量子」等易生誤解字樣，最重可罰新台幣400萬元以下，如有醫療效能標示，處500萬元以下罰鍰。

台東縣衛生局食品藥政科今天發布新聞表示，台東縣衛生局為確保加水站水質，維護縣民飲水安全，每年查核加水站環境衛生及水質抽驗，台東縣內目前有101台加水站，去年抽查30台的水質檢驗皆符合規定。

不過，在加水站設施環境衛生狀況、加水站張貼資訊廣告標示方面，有業者受罰。

衛生局表示，加水站產品品名，若使用「活」、「活礦」、「活礦泉」、「量子」、「健康」、「負氫」、「磁礦化」、「磁能」、「磁氧」、「磁礦」、「活氧」、「能量」、「能量活化」、「小分子水」等字樣，即違反食安法第28條第1項規定之「不實、誇張或易生誤解」之情形，將依同法第45條，處4萬元以上400萬元以下罰鍰；違反第28條第2項「食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告」規定者，處60萬元以上500萬元以下罰鍰。

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衛生局呼籲消費者在加水站購買飲用水時，應注意是否張貼「台東縣加水站核准證明」、「水源供應許可證」、「應煮沸勿生飲」，另自備盛裝容器也應定期清洗，飲用前一定要煮沸，切勿生飲，以確保衛生安全。

衛生局表示，為維護民眾飲用水品質，訂定「台東縣加水站衛生管理自治條例」，包括貯存設備及加水槍應有防塵設施，勿直接曝曬陽光，加水站周邊保持乾淨，應定期更換濾心。衛生局也加強稽核，確保水質安全衛生，截至113年12月底止，已核發台東縣加水站核准證明共127台。（編輯：郭諭儒）1140104