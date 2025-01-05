台南查獲光電場基地埋營建廢棄物 市府精進審核機制

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市警方3日宣布破獲將營建廢棄物運至魚塭或光電場基地傾倒犯罪集團，台南市政府今天說，近兩年來已完成686處案場巡查，並精進審核機制，防止不肖業者利用案場整地回填。

台南市政府環保局今天會同農業局、警察局等單位提出說明指出，市府於去年8月配合台南地檢署、環境部等單位多次前往七股、善化、安南等區執行開挖、調查與搜索，查獲3處漁電共生光電案場及13處魚塭或閒置土地挖出廢棄物，以營建混合物居多，目前由台南地檢署進行司法偵辦。

台南市環保局長許仁澤表示，市府於111年10月成立跨局處、跨單位，由中央地方協力的非法棄置通報及處理小組，至今已出動超過10萬7000件次，查獲249件違規案件，近來特別針對魚塭、墓地、光電案場等高風險地區，後續也將持續配合檢調單位，實地探訪工地，適時追蹤廢棄物流向。

他說，外界關心光電案場基地掩埋爐碴或廢棄物情況，市府於112年至113年已完成686處案場巡查，後經相關單位會勘並執行開挖共36處，查獲異常樣態共15處，其中11處填埋營建剩餘土石方、3處填埋營建混合物、1處為底渣再利用產品。

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許仁澤指出，其中3處填埋營建混合物部分，已函送台南地檢署偵辦，而為預防不肖業者利用太陽光電案場整地非法回填，市府已精進審核機制，如業者申請時需檢附現場現況地面照片，核准後施工前架設案場縮時攝影，作業階段需自行錄影等措施。

台南市政府農業局指出，如查獲光電場及漁溫未經申請合法填土或填入非法廢土，將依違反農業發展條例規定移送裁罰，如查獲案場為已核發漁電共生設施容許案場，將廢止漁電共生設施容許。（編輯：李淑華）1140105