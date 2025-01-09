加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
去年12月出口連14紅 全年4750.7億美元史上次高
首頁 / 地方

家族遭綠控擁違建民宿 簡賜勝指對手一再抹黑

2025/1/9 17:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真南投縣9日電）民進黨南投縣黨部今天與立委林楚茵開記者會，質疑國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝家族，在九九峰遊憩園區旁坐擁違建民宿；簡賜勝陣營對此未正面回應，並指對手一再抹黑。

民進黨林楚茵指出，民眾舉報，九九峰遊憩園區旁有1棟違建民宿，經謄本調查，發現土地為農牧用地，所有權人姓簡，所有權人住址就在簡賜勝家族企業總福營造的總福會館內。

林楚茵表示，這棟違建民宿就在簡賜勝家族爭取的九九峰標案旁，電梯等重要設備都沒有使用執照，供公眾使用，整體違建比卻超過5成。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴說，候選人被檢視是天經地義，但簡賜勝面對利益迴避、財產來源不明等質疑避重就輕，呼籲選民睜大眼睛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

簡賜勝陣營未對違建民宿正面回應，但另外透過訊息表示，總福會館是經仲介媒介購買的二手屋，買來就是此格局，未二度施工，不知其中是否有違建。

簡賜勝說，對手無的放矢，一再潑髒水抹黑，對他很不公平。（編輯：謝雅竹）1140109

簡賜勝
南投選委會公告 草屯鎮長候選人蔡銘軒、簡賜勝草屯鎮長補選 簡賜勝陣營告民進黨3人違反選罷法
林楚茵
綠委指藍白擋軍公教加薪 國民黨批覆議案排擠預算審查人事總處：軍公教加薪須待總預算通過後回溯發放
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：