北市三層崎花海綻放 春節期間3大花季正適觀賞

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）農曆春節將至，台北市連假期間有多項活動，包含今天開展的三層崎花海，與即將在24日登場的陽明山花季、樂活夜櫻季，還有台北燈節會提前點亮城市光廊，迎接蛇年到來。

台北市工務局公園路燈工程管理處今天舉辦2025三層崎花海開幕式，展示在大冠鷲地景上沿著山坡起伏，由薰衣草、雞冠花、大理花、銀葉菊、孔雀草等組成的七彩花海。

公園處表示，三層崎花海將持續綻放至3月31日，春節期間是最佳賞花期，民眾除了自行駕車，也能利用往返捷運北投站、復興崗站及北投社三層崎公園的接駁車，輕鬆享受百花齊放的浪漫氛圍。

公園處指出，今年安排胖卡餐車進駐公園，並與周邊25間商家合作，提供遊客獨家優惠，同時推薦民眾賞花後順道前往北投關渡宮、關渡碼頭貨櫃市集、北投文物館等在地景點走走，豐富遊程體驗。

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除了到北投賞花，24日還會有陽明山花季及樂活夜櫻季同步開展。公園處介紹，今年陽明山花季與迪士尼公主聯名，推出4大主題造景；樂活夜櫻季打造結合裝置藝術及夜櫻的燈光設計，在白天、夜晚提供不同視覺饗宴。

此外，台北市觀光傳播局指出，2025台北燈節「蛇來運轉」將在1月24日率先點亮城市光廊，接著在2月2日、大年初五正式開展，邀請民眾沿著中華路一段走訪文化歷史氣息濃厚的台北西區，順道前往西門町、榮町、南陽街等商圈大啖美食。（編輯：龍柏安）1140117