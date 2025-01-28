春節漫遊彰化 扇形車庫、3D彩繪社區各有風味

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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）彰化縣有豐富人文景觀及在地社區特色，遊客春節漫遊彰化可參觀建於1922年的國寶級扇形車庫，也可到鄰近3D彩繪忠權社區拍照打卡，或前往古月民俗館了解彰化古城發展歷史。

國營台灣鐵路股份有限公司西部幹線以彰化站為山、海線分界點，扇形車庫是全台唯一仍在運作的國寶級鐵道古蹟，蒐藏多輛珍貴蒸汽機車，是鐵道迷與攝影愛好者必訪景點，可近距離觀看火車調度，感受鐵道文化獨特魅力，彷彿穿越時光看見蒸汽機車要出發時神氣模樣。

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此外，忠權社區距扇形車庫步行約10分鐘，藝術家在社區內牆上繪製各式各樣狗狗彩繪，可愛逗趣3D圖案超吸睛，為社區注入活力與色彩。

如果想更了解彰化縣城發展歷程，可參觀彰化孔廟旁古月民俗館，主要陳列彰化古城相關文物，其中半線史蹟室展出館方蒐藏的老照及文物，館方有時也辦彰化城相關特展，讓民眾以不同視角了解彰化；民俗館1樓開放空間假日也辦活動，展現彰化生命力。（編輯：李明宗）1140128