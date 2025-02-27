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竹東鎮街頭見天坑汽車掉落 占國有地違法用釀災

2025/2/27 19:04（2/27 19:26 更新）
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新竹縣竹東鎮某大樓前27日下午驚現「天坑」，導致車輛掉落洞內，所幸未釀傷亡。經確認現場遭私人違法架設鋼梁，應為鋼梁年久失修、老舊受損導致塌陷。（竹東鎮公所提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年2月27日
新竹縣竹東鎮某大樓前27日下午驚現「天坑」，導致車輛掉落洞內，所幸未釀傷亡。經確認現場遭私人違法架設鋼梁，應為鋼梁年久失修、老舊受損導致塌陷。（竹東鎮公所提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年2月27日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣27日電）新竹縣竹東鎮某大樓前今天下午出現「天坑」導致1車輛掉落，幸未釀傷亡。新竹縣府表示，該地為國產署所有遭違法占用架平台，疑因鋼梁受損塌陷，已請相關單位善盡管理責任。

竹東鎮長郭遠彰告訴中央社記者，塌陷面積約4至5公尺寬，深度約1層樓高（約3公尺），目前已先設圍籬，此處後續不准再使用，相關責任歸屬已通報新竹縣府釐清並進行後續處理。

新竹縣政府工務處長戴志君接受中央社記者電訪時表示，獲報後立即趕往現場，確認為國財署土地，但遭私人違法架設鋼梁並加舖瀝青作為停車之用，另一部分為竹東鎮公所轄管的沙坑溪。

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戴志君說，經確認現場應為鋼梁年久失修、受損導致塌陷，所幸無人傷亡，已請地主善盡管理的責任；若損及沙坑溪的水利構造物，也請竹東鎮公所依規辦理修復。

民進黨竹縣議員楊昌德告訴中央社記者，「天坑」出現時間約在下午2時許，他得知後趕抵現場查看，有1輛轎車掉落，所幸車內無人、未釀傷亡，希望相關單位重視並做好管理，勿再發生類似危險事件。（編輯：戴光育）1140227

新竹縣政府27日表示，竹東鎮一處大樓前下午發生路面塌陷意外，經查該地為國產署所有，卻遭私人占用架平台、鋪瀝青，因鋼梁受損導致塌陷，已請相關單位善盡管理責任。（竹東鎮公所提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年2月27日
新竹縣政府27日表示，竹東鎮一處大樓前下午發生路面塌陷意外，經查該地為國產署所有，卻遭私人占用架平台、鋪瀝青，因鋼梁受損導致塌陷，已請相關單位善盡管理責任。（竹東鎮公所提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年2月27日
戴志君
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