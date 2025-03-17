台中首例視訊調解成立 突破和平區地理限制

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市政府法制局與和平區公所14日舉辦車禍視訊調解成立，這也是台中首例，突破地理限制，減少舟車勞頓，透過視訊調解解決糾紛，全程錄影，省時又合法。

法制局今天告訴中央社記者，和平幅員遼闊，中橫便道受道路管制影響，梨山地區居民往返區公所參與調解極不便，和平區調解委員會主席鄒盛達提出視訊調解方法，在調解委員會及梨山地區里辦公處設視訊據點，當事人可線上參與調解，提高民眾調解意願。

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法制局長李善植表示，案例是1名住市區民眾與1名和平居民1月26日在台7甲線車禍，涉及車輛損害賠償問題，如果在和平區公所調解，和平居民須舟車勞頓下山，雙方協議透過視訊調解方式解決糾紛，順利調解成功。

法制局說，和平視訊調解制度為首次舉辦，經送法務部審核後，確認符合鄉鎮市調解條例。和平區公所在法制局指導下，制定和平區公所視訊調解作業規範，包括案件審查、期日安排、設備測試、調解程序及結果處理等，確保調解程序嚴謹，調解過程全程錄製影音光碟，存檔於公所與法院，確保程序透明、合法。（編輯：李明宗）1140317