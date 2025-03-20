樟新停車場不蓋市場 北市都委會通過將興建89戶社宅

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（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市府規劃在樟新停車場蓋社宅曾引發當地反彈。北市都委會今天審議此地細部計畫案，討論後通過；都發局指出，將興建89戶社宅且2樓設置多功能空間，預計2027年開工。

台北市都市計畫委員會審議「變更北市文山區實踐段二小段667地號機關用地為社福及機關用地細部計畫案」，由台北市都市發展局提案報告。

依資料，文山區一壽街巷弄的基地原為樟新市場預定地，在2009年由市場用地改為機關用地，後續當停車場使用。為因應老舊、使用多年的木新市場改建，市府自2022年起找尋木新市場中繼地點，並評估附近土地，包含樟新市場預定地，隔年規劃此地蓋社宅，引發地方正反意見。

台北市都委會今天審議此地細部計畫，依都發局報告，此地原址市場用地因已無市場使用需求且已變更為機關用地，因周邊有停車需求，暫維持臨時停車場使用至今。

報告提到，市府為推動社宅政策，擬把此計畫範圍由「機關用地」變更「社福及機關用地」，經核屬重大建設，檢討後具急迫性，不納入通盤檢討辦理，經市府認定符合都市計畫法，辦理此案都市計畫變更案。

北市都委會討論此案時，先前已召開2次會議討論，都委會委員今天審議時皆無意見，全案通過。

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都發局會後表示，此案細部計畫案通過後，將規劃興建為「樟新水岸社會住宅2區」，目前仍在先期規劃，後續將設置89戶社宅，因基地規模小，全棟以社宅為主，但考量地方需求，2樓規劃多功能空間，提供社宅租戶及里長辦公處等申請使用。

都發局指出，此地社宅已編列設計預算，並依循北市議會但書「樟新市場基地規劃興建社會住宅得進行先期規劃，並與地方充分溝通後，始得動支後續經費」，今年將持續與當地妥善溝通。社宅預計2027年開工、2031年完工。（編輯：龍柏安）1140320