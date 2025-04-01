加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
區桂芝央視受訪惹議 北一女公告禁教職員受中國官媒採訪
首頁 / 地方
財劃法
新聞專題
財劃法1/297
首頁 / 地方

財劃法修正恐重演債務黑洞？鍾東錦：倒果為因

2025/4/1 17:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣長鍾東錦今天表示，財劃法修正實施對苗栗縣至關重要，才有本錢急起直追，對於有民代擔憂地方經費暴增恐大開福利政策，重演財政惡化悲劇，他反駁「這是倒果為因」。

無黨籍苗栗縣議員禹耀東日前在議會發言提及，財劃法修正案通過可為地方增加預算，但唯恐為了選舉大開福利政策，重演苗栗財政惡化悲劇，他說「錢給了地方，地方福利政策發完以後，若照樣舉債超限，苗栗就沒救了」。

鍾東錦今天主持縣務會議指出，苗栗縣過去險些面臨破產，是因為財劃法長期分配不公，議員表達擔憂雖出於好意，卻是「倒果為因」。

鍾東錦表示，苗栗縣的人均預算比其他縣市至少少了新台幣1萬多，即便人口數和苗栗縣相近的新竹縣，總預算也比苗栗多100多億，縣府在資金短缺的狀況下，以舉債方式調度因應，滿足基礎建設的迫切需求，財劃法修正實施，才有機會讓苗栗財政重新站起來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鍾東錦說，財劃法修正對苗栗縣至關重要，苗栗許多建設就是因為財政受限，鄉親已經辛苦很久，尤其每當看到外縣市的學校、教室新穎寬敞，苗栗的孩子卻還在組合屋裡上課，讓他備感痛心，也深感愧疚。

他強調，如果財劃法修正實施，中央一定會有一套更好的機制進行財務管理，對於獲配財源，縣府也會遵照財政紀律法等規範，確保財政運作透明、合法，希望財劃法修正案盡快實施，更期許縣府、立委、議會、各鄉鎮市長要有共識一起為苗栗努力，讓苗栗跟得上台灣進步的腳步，可以扭轉劣勢，急起直追。（編輯：方沛清）1140401

鍾東錦
苑裡高中國中部男排5大盃賽金滿貫 鍾東錦頒獎日本世界兒童畫展 苗栗11名特優學子獲表揚
財劃法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
民進黨高雄政策宣講 陳其邁：財劃法惡修處罰好學生
59
更多編輯台推薦新聞：