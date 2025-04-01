財劃法修正恐重演債務黑洞？鍾東錦：倒果為因

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣長鍾東錦今天表示，財劃法修正實施對苗栗縣至關重要，才有本錢急起直追，對於有民代擔憂地方經費暴增恐大開福利政策，重演財政惡化悲劇，他反駁「這是倒果為因」。

無黨籍苗栗縣議員禹耀東日前在議會發言提及，財劃法修正案通過可為地方增加預算，但唯恐為了選舉大開福利政策，重演苗栗財政惡化悲劇，他說「錢給了地方，地方福利政策發完以後，若照樣舉債超限，苗栗就沒救了」。

鍾東錦今天主持縣務會議指出，苗栗縣過去險些面臨破產，是因為財劃法長期分配不公，議員表達擔憂雖出於好意，卻是「倒果為因」。

鍾東錦表示，苗栗縣的人均預算比其他縣市至少少了新台幣1萬多，即便人口數和苗栗縣相近的新竹縣，總預算也比苗栗多100多億，縣府在資金短缺的狀況下，以舉債方式調度因應，滿足基礎建設的迫切需求，財劃法修正實施，才有機會讓苗栗財政重新站起來。

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鍾東錦說，財劃法修正對苗栗縣至關重要，苗栗許多建設就是因為財政受限，鄉親已經辛苦很久，尤其每當看到外縣市的學校、教室新穎寬敞，苗栗的孩子卻還在組合屋裡上課，讓他備感痛心，也深感愧疚。

他強調，如果財劃法修正實施，中央一定會有一套更好的機制進行財務管理，對於獲配財源，縣府也會遵照財政紀律法等規範，確保財政運作透明、合法，希望財劃法修正案盡快實施，更期許縣府、立委、議會、各鄉鎮市長要有共識一起為苗栗努力，讓苗栗跟得上台灣進步的腳步，可以扭轉劣勢，急起直追。（編輯：方沛清）1140401