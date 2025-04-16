花蓮緩辦聯合教甄 各校可自辦甄選代理老師

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮縣府連續5年舉辦國中小學教師聯合教甄，聘用300多名老師，今年將暫緩辦理，著重提升教學品質、班級經營等，各校仍可自行辦理代理老師甄選。

花蓮縣府教育處長翁書敏表示，這幾年新進教師人數多，新進教師要面對教育現場各樣狀況、適應學校需求，因此今年決定暫緩增聘教師的腳步，加重輔導支持新進老師，提升老師教學品質、正向管理及班級經營。

花蓮縣教育處統計，國中教師員額604名，代理老師比例18.54％；國小教師員額計1563名，代理教師比例21.31%，代理教師比例偏高。

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翁書敏說，今年雖然暫不辦理聯合甄試，但循例仍會持續運用公費生培育、教師介聘等相關機制，以多元方式進用正式教師，學校仍可自行辦理代理教師甄選因應。

另外，特殊班教師聯合甄選會照常辦理，花蓮縣教育處指出，聯合甄選委員會仍在評估審核缺額，確定後會公布在教育處網站。（編輯：吳素柔）1140416