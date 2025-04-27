兒童保護日前夕 陳光復籲「零兒虐」守護孩子成長

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（中央社澎湖縣27日電）4月28日是兒童保護日，澎湖縣長陳光復在「用愛包圍kids first」兒保親子同樂會中，行動力挺兒少保護，並呼籲社會大眾尊重關懷兒童，共同營造友善環境，守護孩子平安成長。

澎湖家扶中心今天下午在國際廣場舉辦「用愛包圍kids first」兒保親子同樂會，聚焦在兒少安全，澎湖執業多年醫師謝祖錚擔任兒保大使，帶領陳光復、議長陳毓仁等人一起以行動宣示兒童保護，提升社會大眾兒保意識。

陳光復表示，數位時代下，兒少保護面臨新挑戰，現今人手一機，孩子們容易在網路世界迷失、遭遇詐騙，提醒家長與學校應積極教導網路安全知識，培養辨識風險能力，讓孩子遇到問題時能有足夠應對能力。

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他說，任何形式語言暴力、情感忽視或過度控制，都可能對孩子造成傷害，在兒保議題，必須堅持「零兒虐」原則，從家庭、學校到社會各界共同努力，打造一個安全、友善、尊重的成長環境，讓每一個孩子都能在愛與關懷中健康茁壯。

澎湖家扶指出，4月28日是兒童保護日，今天以行動倡議舉辦「用愛包圍kids first」兒保親子同樂會，現場安排有兒保主題闖關、愛心美食攤位與話劇、魔術秀，以及大型風箏Show、兒少直排輪與舞蹈展演等演出，透過互動遊戲強化親子間保護觀念，讓兒少保護理念在歡樂氛圍中沁入人心。（編輯：陳仁華）1140427