加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專訪／谷立言：無人機對台海和平至關重要 合作聚焦3領域
首頁 / 地方

台南獲贈搜救犬運輸車 提供五星級車宿品質

2025/5/21 17:00（5/21 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市消防局獲熱心市民捐贈全新搜救犬運輸車，讓搜救犬移動與休息期間擁有更穩定舒適的車宿品質，搜救犬隊成員21日共同感謝捐贈者。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月21日
台南市消防局獲熱心市民捐贈全新搜救犬運輸車，讓搜救犬移動與休息期間擁有更穩定舒適的車宿品質，搜救犬隊成員21日共同感謝捐贈者。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市政府今天獲贈1輛全新「搜救犬運輸車」，空間可容納4隻搜救犬休憩區，並搭載駐車冷氣提供8小時不需發動引擎冷房環境，確保搜救犬移動與休息期間擁有五星級車宿品質。

捐贈儀式下午在台南市政府消防局舉行，市民吳松棋、蘇秀梅及吳玉珍共同捐贈1輛搜救犬運輸車，由台南市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀。

黃偉哲表示，搜救犬在重大災難與緊急救援任務中具關鍵角色，具備早期發現生命跡象能力，能有效提升搶救效率，此次獲贈不僅是車輛，更是對搜救犬舒適、安全出勤環境的實質支持，意義深遠，同時也感謝消防與搜救團隊專業投入，持續守護民眾生命財產安全。

台南市消防局長李明峯表示，去年支援花蓮震災及今年台南的楠西地震，搜救犬隊總是火速第一梯次出發，當執行激烈高強度搜索任務結束，因犬隻散熱不易導致體溫升高，此時有搭載駐車冷氣的搜救犬運輸專車，可提供良好休息環境，且能快速降低搜救犬體溫，給予妥善照料。

他說，本次受贈的搜救犬運輸車配置優良行車安全系統，提供搜救犬隊執行搜索任務使用，增進行車安全，將有助於提升救災能量，消防局也持續與時俱進為提升搜救犬搜索能力而努力。

google news透過 Google News追蹤中央社

台南市消防局提供資料指出，這次獲贈的搜救犬運輸車價值近新台幣150萬元，車上配備歐規警示燈、運輸籠置放架及行動儲能設備，完善整體使用機能，並具備主動與被動安全防護系統、輔助煞車功能。

消防局指出，車內空間專為搜救犬需求設計，設有可容納4隻搜救犬的休憩區，全車內裝包覆隔熱材料，並搭載駐車冷氣，可提供8小時不需發動引擎的冷房環境，確保搜救犬於移動與休息期間擁有穩定、舒適的五星級車宿品質。（編輯：張銘坤）1140521

台南市消防局獲熱心市民捐贈一輛全新搜救犬運輸車，市長黃偉哲（圖）21日出席捐贈儀式，並參觀車內裝備。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月21日
台南市消防局獲熱心市民捐贈一輛全新搜救犬運輸車，市長黃偉哲（圖）21日出席捐贈儀式，並參觀車內裝備。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月21日
黃偉哲
安平毛孩滾草皮音樂市集 黃偉哲帶愛犬現身互動博物館節15天活動 黃偉哲：台南就是一座大博物館
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：