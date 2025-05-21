台南獲贈搜救犬運輸車 提供五星級車宿品質

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市政府今天獲贈1輛全新「搜救犬運輸車」，空間可容納4隻搜救犬休憩區，並搭載駐車冷氣提供8小時不需發動引擎冷房環境，確保搜救犬移動與休息期間擁有五星級車宿品質。

捐贈儀式下午在台南市政府消防局舉行，市民吳松棋、蘇秀梅及吳玉珍共同捐贈1輛搜救犬運輸車，由台南市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀。

黃偉哲表示，搜救犬在重大災難與緊急救援任務中具關鍵角色，具備早期發現生命跡象能力，能有效提升搶救效率，此次獲贈不僅是車輛，更是對搜救犬舒適、安全出勤環境的實質支持，意義深遠，同時也感謝消防與搜救團隊專業投入，持續守護民眾生命財產安全。

台南市消防局長李明峯表示，去年支援花蓮震災及今年台南的楠西地震，搜救犬隊總是火速第一梯次出發，當執行激烈高強度搜索任務結束，因犬隻散熱不易導致體溫升高，此時有搭載駐車冷氣的搜救犬運輸專車，可提供良好休息環境，且能快速降低搜救犬體溫，給予妥善照料。

他說，本次受贈的搜救犬運輸車配置優良行車安全系統，提供搜救犬隊執行搜索任務使用，增進行車安全，將有助於提升救災能量，消防局也持續與時俱進為提升搜救犬搜索能力而努力。

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台南市消防局提供資料指出，這次獲贈的搜救犬運輸車價值近新台幣150萬元，車上配備歐規警示燈、運輸籠置放架及行動儲能設備，完善整體使用機能，並具備主動與被動安全防護系統、輔助煞車功能。

消防局指出，車內空間專為搜救犬需求設計，設有可容納4隻搜救犬的休憩區，全車內裝包覆隔熱材料，並搭載駐車冷氣，可提供8小時不需發動引擎的冷房環境，確保搜救犬於移動與休息期間擁有穩定、舒適的五星級車宿品質。（編輯：張銘坤）1140521