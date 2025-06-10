雲林虎尾推動殯葬場域廢棄物分類 預防環境污染

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（中央社記者蔡智明雲林縣10日電）雲林縣虎尾鎮公所聯合殯葬從業人員推動殯葬場域廢棄物分類，即日起要求殯葬從業人員依照殯葬所所設分類桶及指定地點進行棄置，後續由雲林縣葬儀商業同業公會統一清運處理。

虎尾鎮公所今天發布新聞稿表示，虎尾惠來靜楓生命園區是縣內唯一火葬場，設有中小型禮廳，冰櫃，虎尾鎮公所殯葬所向葬儀社收場館使用費、火化費，並沒有收清潔費，過去遺體洗身及喪禮法會產生的廢棄物，沒有特別追蹤去處。

虎尾鎮長林嘉弘表示，虎尾鎮垃圾車今年3月至5月被焚化廠退運5次，因破袋檢查發現垃圾中摻雜包覆遺體的棉被、衣物，還有尿袋、鼻胃管及針筒等，甚至有屍袋。日前邀集雲林縣葬儀商業同業公會理事長鄭添丁與公會理監事等幹部，對此召開協調會議。

林嘉弘表示，會後決議清潔遺體所產生的棉被、衣物、紗布等，將視為疑似感染性污染物，包括鼻胃管、導尿管等侵入性醫療器材，皆不得隨意丟棄於一般垃圾桶。殯葬從業人員應依照殯葬管理所所設分類桶及指定地點進行正確棄置，後續則由雲林縣葬儀商業同業公會統一清運處理。

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此外，針對常見的特殊性棄置物，如藥罐、陶瓷容器、火爐等祭品器具，以及使用過的屍袋，也都不屬於一般垃圾範疇。呼籲從業人員務必妥善分類並集中收集。

林嘉弘強調，殯葬所將依「廢棄物清理法」與「傳染病防治法」規定，針對疑似感染性及特殊性棄置物，統一實施分類管理與處理機制，並協助殯葬從業人員與民眾落實相關作業，以維護設施環境衛生並降低污染風險。（編輯：李淑華）1140610

雲林縣虎尾鎮垃圾車3月至5月被焚化廠退運5次，因破袋檢查發現垃圾中摻雜包覆遺體的棉被、衣物等，召開協調會議後，決議針對疑似感染性及特殊性棄置物，統一實施分類管理與處理機制。（雲林縣虎尾鎮公所提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月10日