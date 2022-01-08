温昇豪隋棠睽違12年再演夫妻 默契不用重培養

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）温昇豪和隋棠繼「犀利人妻」後，睽違12年在新戲「親愛壞蛋」合體演夫妻。温昇豪笑言兩人默契完全不需要培養，一個動作眼神對方就能意會，隋棠也力讚「前夫」給她很大的安全感。

「親愛壞蛋」以兩個家庭的故事為延伸，探討關於愛、謊言、夫妻及親子間的各種難題，呈現每個角色「親愛」與「壞蛋」的兩個面向。全劇由隋棠、温昇豪、六月、修杰楷主演，今天劇組舉辦卡司發布會。

温昇豪和隋棠這對「前怨偶」在新作再續前緣，不過這回夫妻感情很好，反而得一起面對正值青春期的女兒。温昇豪笑言，兩人默契完全不用培養，「一個動作，一個眼神，對方就能意會到，我覺得這默契隔了12年還是一樣，非常親切」。隋棠也強調和温昇豪合作相當安心，「只要和昇豪對戲我都很安心，他對我來說是安全感一般的存在！」

隋棠在劇中飾演富有正義感的媽媽「韓真真」，辭去工作後專心在家照顧女兒，在因緣際會下搬到高級社區中，温昇豪則是名自視甚高、會利用謊言換取家庭和諧的作家。

温昇豪現場也幽默分享，由於當年隋棠在「犀利人妻」的角色名稱是「謝安真」，這回變成「韓真真」，兩個名字都有「真」，有時他在片場還會不小心把「真真」叫成「安真」。

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全劇另外一組家庭則由六月與修杰楷組成，飾演一對貌合神離的夫妻檔。六月笑說，和修杰楷的每場戲幾乎都在吵架，「相見不如懷念」，更透露接演動機是因為待在家一直發胖，「想說看看出來工作會不會瘦一點」。她驕傲表示，從第一次定裝的50公斤，到現在已經瘦了5公斤了。

六月也分享，自己在劇中是高級社區的貴婦團領袖，與隋棠在劇中有不少針鋒相對的戲碼，為此還上網搜尋如何罵人不帶髒字；隋棠則認證六月罵人實力相當凶狠，不過她也笑說，同為人母的兩人下戲後還是好姐妹，會一起聊育兒經。（編輯：屈享平）1110108