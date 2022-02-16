功夫菜難不倒 型男主廚陳德烈摘乙級廚師證照

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藝人陳德烈為考取中餐乙級廚師證照，苦練半年多，光買食材一個月就花費近新台幣2萬元。（我是凱文工作室提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月16日

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）「型男主廚」藝人陳德烈，靠著一身廚藝主持不少美食節目。餐飲學校畢業的他，早已有中西餐丙級證照，日前他終於拿下難度甚高的乙級證照，據陳德烈自己分享，他是台灣首位獲得乙級廚師證照的藝人。

陳德烈今天透過新聞稿分享喜訊，去年他為精進自己功力，報考錄取率不到2成的中餐乙級廚師證照。乙級廚師（烹調乙級技術士）難度極高，必須在4小時內完成7道功夫菜或宴會大菜，許多業界主廚年年挫敗，畢業於國立高雄餐旅學院 （現為高雄餐旅大學）的陳德烈，9年前曾考過2次，也都未能成功。

去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，陳德烈很多工作被迫喊卡，因此決定趁機會加強廚藝，將考取乙級廚師資格作為目標，平均一週2次到餐飲學校特訓，在家時也會花上4、5小時練習，光買食材一個月就花費近新台幣2萬元。

苦練半年多，上個月終於要驗收成果，陳德烈坦言隨著考試接近，心情也開始緊張，尤其準備越充足，越感到膽怯，深怕自己會完成不了，他透露：「其實考試當下腦筋是一片空白的，只想著料理步驟，按部就班地做，在時間內完成全部菜色後，心情才轉為放鬆開心。」

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他也分享考試當天發生一段小插曲，「有一道菜一開始有點小出錯，那時內心有點慌張，後來想到平常練習的狀況與經驗，再試一次就成功救回來了。」

據陳德烈分享，自己是台灣首位獲得乙級廚師證照的藝人，他也透露將往餐飲界發展，22日他與朋友合夥的便當店將於新竹開幕；此外，他也研發冷凍調理食品，計畫推出個人品牌，不過除了積極開創副業，也希望能再挑戰戲劇演出。（編輯：屈享平）1110216