金馬執委會執行長聞天祥獲頒楊士琪紀念獎

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（中央社記者王心妤台北22日電）楊士琪紀念獎委員會今天宣布第九屆得主為金馬執委會執行長聞天祥，不只感謝他在電影文化的推廣，也感念他在疫情與中國抵制下仍擦亮金馬招牌，聞天祥聞訊謙虛表示不敢當。

楊士琪紀念獎是首個也是唯一以台灣記者命名的電影獎項，紀念她願意挑戰、大膽面對時代威權的精神，也盼精神永存。

楊士琪紀念獎委員會今天發布新聞稿表示，聞天祥是金馬獎執委會2009年改制後首名執行長，歷經侯孝賢、張艾嘉、李安、李屏賓4名金馬主席，並推出奇幻影展和經典影展，不僅開拓新影迷也讓資深影迷保有新鮮感。

楊士琪紀念獎委員黃建業肯定聞天祥在影展策劃與營運的創意與執行力，更難忘聞天祥大學時就曾分享自己蒐藏超過500部電影，吸引非常多大學生。

黃建業和小野也稱讚聞天祥處事理性有原則，溫和又圓融，他與侯孝賢創立的金馬電影學院，為電影圈培植新秀的實戰經驗，先後培訓了導演趙德胤、李中、陳哲藝、胡波等受國際矚目的青年導演。

聞天祥在影評的造詣也獲得肯定，楊士琪紀念獎委員會總幹事王師表示：「我年少時就看聞老師的影評，他總能以特殊的角度切入，以優美的文字表達，打開我仍在迷霧中的視野，指引我對電影的審美及新角度的理解。」

第九屆楊士琪紀念獎將於5月18日在國家影視聽中心大影格頒獎。（編輯：陳仁華）1110222